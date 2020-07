1. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC QUI PASSE LE MARCHÉ

MAIRIE DE OUANGANI

Place Zakia Madi

97670 OUANGANI

2. POUVOIR ADJUDICATEUR :

Monsieur le Maire de Ouangani

3.Procédure : Marché à procédure adaptée en application aux articles 27 à 29 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016

4. OBJET DU MARCHÉ :

Distribution de plateaux repas aux élèves de l’école maternelle de Barakani Stade

5. LIEU D’EXÉCUTION:

école maternelle de Barakani Stade

6. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Distribution de plateaux repas

Quantités (fournitures et services) nature et étendue (travaux) : environ 150 plateaux repas jour en période scolaire.

Division en lots : non

Refus de variantes

Le marché fait-il l’objet de reconduction : oui

Durée du marché : du 26 octobre 2020 au 2 juillet 2020

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : fourniture partielle de produits locaux

7. FINANCEMENT :

Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la Prestation d’Aide à la Restauration Scolaire dans le département de Mayotte

Paiement par mandat administratif

8.CONDITIONS DE PARTICIPATION

L’entreprise devra joindre :

– Lettre de candidature et justificatif de la personne habilitée à signer ou DC1

– Déclaration du candidat : DC 2

-Tout renseignement permettant d’évaluer les capacités professionnelles et techniques des candidats , KBIS

-Attestation sur l’honneur que l’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales.

-L’entreprise retenue s’engage à fournir dans un délai de 15 jours l’ensemble des attestations mentionnées à l’article 46 du code des Marchés Publics.

-Attestation d’assurance en cours de validité incluant le risque d’intoxication alimentaire

-Autorisations administratives réglementaires, certification, agrément délivrés par les services vétérinaires

– Chiffres d’affaires des 3 dernières années

– Mémoire technique

12. PROCÉDURE :

appel d’offres à procédure adaptée

Date limite de réception des candidatures et des offres : 31 juillet 2020 à 16 h00 (heure locale)

Délai de validité des offres : 90 jours

Critères de choix et d’attribution:

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères définis dans le cahier de charges (règlement de la consultation, CCTP, CCAP)

Lieu de retrait et réception des candidatures

Les dossiers de consultation sont à retirer par voie numérique sur la plateforme marches-securises.fr : https://www.marches-securises.fr/

ou à l’adresse indiquée ci-dessous.

Les candidatures devront être renvoyées sous plis électronique à la plateforme marches-securises.fr : https://www.marches-securises.fr/

Les réponses ne peuvent pas être rédigées en langue étrangère.

Mairie de Ouangani

Place Zakia Madi

Service Technique

97 670 OUANGANI

Pour tous renseignements, contacter :

M. Rachad Mohamed DHOIFFIR

Tel: 06 39 03 18 91

Mail : rachad.dhoiffir@mairiedeouangani.fr

Date d’envoi du présent avis à la publication : 22/07/2020