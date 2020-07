Le marché paysan de Coconi, c’est samedi !

Les organisateurs du marché paysan de Coconi annonce la 2e édition de cet événement devenu bi-mensuel en raison de la crise sanitaire. Nous relayons leur message :

» La deuxième partie du marché paysan de Juillet, c’est ce samedi! Alors tenez vous prêts, les exposants du deuxième groupe seront là pour vous accueillir : Vous trouverez un peu de tout comme à chaque fois : fruits et légumes, volaille, plants, confitures et jus, des plats à emporter et de l’artisanat de Mayotte!

Quelques rappels : Le marché paysan ouvre ses portes à 8h, les exposants sont en droit de refuser de vous accueillir avant ! Le respect des gestes barrière reste de mise alors on vient avec son masque et on pense bien à se laver/désinfecter les mains à l’entrée. Et on n’oublie pas son sac de courses et ses contenants pour limiter les emballages.

Pour votre information, durant la période d’état d’urgence sanitaire, les marchés paysans sont programmés 2 fois par mois en effectifs réduits. Ils ont lieu les 2èmes et 4èmes samedis de chaque mois jusqu’à ce que l’on puisse reprendre une organisation « normale ». Les marchés paysans ont lieu uniquement à ces dates là. »