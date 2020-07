Toujours pas d’indice des prix à cause de la COVID-19

L’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) Mayotte informe que l’indice des prix du mois de juin ne sera pas publié en raison des contraintes liées à la crise sanitaire. Cet indice n’est plus publié depuis le mois de mars.

« L’Insee publie tous les mois un indice des prix à la consommation (IPC) pour Mayotte. L’IPC est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation du niveau général des prix des biens et des services consommés par les ménages à Mayotte.

Cet indicateur s’appuie sur un nombre important de prix relevés sur le terrain par les enquêteurs de l’Insee, ainsi que sur un certain nombre de tarifs et prix collectés en bureau, sur internet en particulier. L’IPC est en général publié vers le 20 du mois pour le mois précédent. La crise sanitaire et les mesures de confinement exceptionnelles en lien avec le Covid-19 ont conduit à suspendre la collecte des prix sur le terrain pour l’ensemble du territoire français depuis le 16 mars. Cette mesure a été prise pour protéger les enquêteurs qui effectuent les relevés sur le terrain, mais également les consommateurs et les commerçants concernés.

Ces prix relevés par des enquêteurs dans les magasins constituent la source principale à Mayotte pour construire l’IPC. La collecte a repris à Mayotte à la fin du mois de juin. Les éléments collectés ne couvrent donc pas le mois de juin et l’Insee ne sera pas en mesure de publier un indice d’ensemble des prix à la consommation à Mayotte pour le mois de juin.

L’indice d’ensemble France entière a pu être publié grâce à un large recours aux données de caisse et aux relevés de prix par internet.

Si les relevés de prix se poursuivent normalement, nous devrions être en mesure de produire le mois prochain l’indice des prix du mois de juillet à Mayotte, et de revenir dans le schéma de production courant. »