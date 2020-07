Ouverture de la saison des vacances à M’tsangabeach

Lundi 13 juillet dernier, l’association M’lézi Maore a inauguré son nouveau centre de loisir sur le site de M’tsangabeach non loin de Sada. Ce centre va accueillir des enfants chaque semaine pendant toutes les vacances scolaires jusqu’au 21 août afin de leur faire faire des activités de loisir et des activités pédagogiques.

Le centre de loisir de M’tsangabeach est ouvert depuis le mois de mars dernier, mais depuis le 13 juillet, il va accueillir les enfants qui n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. Le centre peut accueillir jusqu’à 80 enfants, mais n’en accueille en réalité qu’une quarantaine pour laisser de la place aux enfants des associations partenaires comme la ligue de l’enseignement par exemple. Des matelas et des tentes sont mis à la disposition des enfants pour qu’ils puissent dormir sur le site dans de bonnes conditions. Mais la grande nouveauté du centre de loisir de M’tsangabeach est l’inauguration d’une cuisine aux normes de la DAAF pour pouvoir nourrir les enfants. Ces derniers sont âgés de 6 à 17 ans.

Des activités de loisir, mais également des activités pédagogiques

Toutes les semaines du lundi au vendredi, les enfants vont pouvoir s’adonner dans ce centre à de nombreuses activités de loisir telles que l’apprentissage de la natation, de la voile ou encore du kayak. « Il s’agit en fait d’une colonie de vacances apprenante financée par la jeunesse et les sports », nous précise Salaha Es-sassi, la directrice de l’animation et de la vie sociale au sein de l’association M’lézi Maore. « L’idée est de leur faire apprendre des choses en autonomie », souligne-t-elle. Mais l’association poursuit également un but pédagogique en faisant travailler les enfants sur des matières plus scolaires. Deux étudiantes de l’université de Dembeni ont été engagées pour faire travailler les enfants sur le principe des cahiers de vacances. « Beaucoup d’enfants ont décroché de l’école pendant le confinement, le but est donc de leur faire rattraper leur retard », explique Salaha Es-sassi.

Des animations de rue dans 7 communes

En marge du centre de loisir de M’tsangabeach, un autre dispositif a également été mis en place par l’association M’lézi Maore. Il s’agit d’animations de rue dans les communes de Bandrélé, Kani-Kéli, Acoua, Cavani, Kaweni, M’tsamboro et la Vigie en Petite-Terre. L’association attend l’aval de la préfecture pour commencer ces activités qui devront normalement prendre effet dès le 29 juillet prochain. M’lézi Maore espère réunir une trentaine d’animateurs pour mettre en place ce projet qui comprendra des jeux de ballon et des travaux manuels notamment. Les enfants participant à ces activités pourront envisager de passer également une nuit au centre de loisir de M’tsangabeach. Salaha Es-sassi appelle toute personne intéressée pour faire de l’animation à faire partie de ce projet. Ils peuvent envoyer leur candidature à es-sassi©mlezi-maore.com. Il faut cependant que ces personnes soient au moins titulaires d’un BAFA.

N.G