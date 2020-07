NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :

Rectorat de Mayotte

Correspondant : Division Des constructions scolaires, BP76, 97600 Mamoudzou, tél. : 02 69 61 92 28

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :

• Education

OBJET DU MARCHÉ :

Travaux de rénovation et d’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité des sanitaires et des vestiaires

du Collège de M’Tsamboro

TYPE DE MARCHÉ DE TRAVAUX :

exécution

Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :

• Objet principal : 45214000

Code NUTS : FRY50

L’avis implique un marché public

Caractéristiques principales :

• Des variantes seront-elles prises en compte : non

Prestations divisées en lots : oui

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.

Nombre de candidats :

• Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une

procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation

du numéro de SIRET : NON.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges

(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif)

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :

03 août 2020 à 11 h 00

Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice : 2020-214-REC-MTZ-074

Date d’envoi du présent avis à la publication : 15 juillet 2020

ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS :

adresse internet : https://www.marchespublics.gouv.fr/app.php/consultation/611833?orgAcronyme=f0g

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :

Tribunal administratif de MAMOUDZOU, Les Hauts du jardin du collège, 97600

Mamoudzou, tél. : 02 69 61 18 56,

courriel : Greffe.ta-mayotte@juradm.fr

NATURE ET DÉSIGNATION DES LOTS :

Lot(s) 1 Gros oeuvre Démolition &

Carrelage

Lot(s) 2 Electricité CF-cf

Lot(s) 3 Peintures

Lot(s) 4 Menuiseries bois & Métallerie

Lot(s) 5 Faux-plafond – Cloisons sanitaires et portes en stratifié

Lot(s) 6 Plomberie sanitaire