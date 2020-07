POUVOIR ADJUDICATEUR :

Le maire de la commune de Tsingoni, Mr Mohamed BACAR

CAISSE DES ECOLES

Place Zoubert ADINANI, BP 35

97680 Tsingoni

Tél : +33 269 62 17 91 – Fax : +33 269 61 76 81

MODE DE LA CONSULTATION :

Procédure ouvert en application de l’article R2123-1 et R2123-2 du code de la commande publique.

Il suit les dispositions de l’article R2162-14 relatif aux marchés à bons de commande.

OBJET DU MARCHÉ :

Marché de service de livraison et de distribution quotidienne de collations scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Tsingoni.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

La commune de Tsingoni sollicite l’intervention de prestataires pour l’organisation du service de livraison et de distribution des collations scolaires et de plateaux repas dans ses écoles maternelles et élémentaires.

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTENDUE DES PRESTATIONS :

La distribution des collations concerne environ 460 élèves en maternelles et 970 élèves en élémentaires.

Elle aura lieu du lundi au vendredi durant une période de 163 jours environ.

Division en lots : 2

Lot 1 : Livraison et distribution de collations – écoles maternelles

Lot 2 : Livraison et distribution de collations – écoles élémentaires

DURÉE DU MARCHÉ :

Le marché est conclu pour une durée de dix mois, de septembre 2020 à juin 2021. Il est reconductible une fois 10 mois.

MODALITÉS ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ET/OU RÉFÉRENCES AUX TEXTES QUI LES RÉGLEMENTENT :

Les marchés faisant objet de la présente consultation seront financés par l’Etablissement des Allocations Familiales de Mayotte (PARS), la contribution des parents d’élèves et par une participation de la commune.

CONDITION D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION :

-Sur demande auprès de la caisse des écoles pour le format papier ou format informatique à l’adresse suivante : directionaffairescol.tsingoni@gmail.com

CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES :

Le dossier sera à déposer à l’adresse suivante : CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE TSINGONI – Place Zoubert ADINANI – BP 35, 97680 Tsingoni, contenant les pièces de la candidature et de l’offre.

CRITÈRES DE SÉLECTION :

1- capacités techniques au regard des capacités financières, de moyens techniques, des références dans le domaine : 60%

2-Qualité au regard de la variété des menus et le recours aux produits locaux : 30%

3-Prix des prestations : 10%

ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE OBTENUS :

Commune de Tsingoni, place Zoubert ADINANI – BP 35, 97680 Tsingoni

-A l’attention de Mme CHANFI MARI Moinecha – Tél : + 33 269 62 85 97, Fax : +33 269 61 76 82, email : directionaffairescol.tsingoni@gmail.com

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :

Tribunal administratif de Mayotte, Les Hauts du Jardin du Collège – 97600 Mamoudzou Tél : 0269 61 18 56 Fax : 0269 61 18 62.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :

13 août 2020 à 16h00

DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION :

15 juillet 2020