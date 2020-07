Programme des activités de Hip Hop Evolution en juillet-août

"L'enjeu est d’apporter un autre regard sur cette jeunesse souvent décriée, en lui apportant différents moyens de s’exprimer et de trouver sa place au croisement d’une société moderne et d’une culture traditionnelle à défendre. "

« Depuis 10 ans à Mayotte, HIP HOP EVOLUTION (HHE) est un outil au service de l’émancipation de la jeunesse.

En ouvrant l’accès aux pratiques artistiques au plus nombre avec le soutien de partenaires publics et privés, HHE participe à la socialisation, à la mobilité, à la lutte contre le décrochage scolaire, ainsi que plus globalement à la construction du projet de vie des jeunes avec leur famille, voire pour certains, à leur professionnalisation. Elle puise l’origine de ses actions dans le mouvement hip hop dont les disciplines (danse, musique, graf, rap…) sont largement pratiquées à Mayotte. L’enjeu est d’apporter un autre regard sur cette jeunesse souvent décriée, en lui apportant différents moyens de s’exprimer et de trouver sa place au croisement d’une société moderne et d’une culture traditionnelle à défendre.

Du 6 juillet au 22 août 2020, HIP HOP EVOLUTION propose, comme chaque année, un programme d’activités qui accueillera plus d’une centaine de jeunes :

• LES SEJOURS ARTISTIQUES ET EDUCATIFS

Cinq séjours, sous forme d’Accueil Collectif des Mineurs (ACM), soutenu par la DAC Mayotte, la DJSCS Mayotte, la CSSM, la Politique de la ville, ainsi que le Conseil départemental de Mayotte, sont organisés à destination de jeunes pratiquant la danse, identifiés dans les différentes communes de Mayotte lors des animations de rue mises en place toute l’année. Cette année, ces séjours sont labellisés « Colos apprenantes » :

– Hip Hop Académie du 6 au 11 juillet pour 15 jeunes (filles/garçons) de 7 à 12 ans >> activités artistiques et éducatives avec un objectif renforcé sur la reprise des savoirs de base (lecture, écriture et expression), en partenariat avec l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture de Mayotte, et l’apprentissage de la natation avec l’APSL.

– Camp Vacances en Danse du 13 au 22 juillet (filles/garçons) pour 20 jeunes de 14 à 17 ans >> sensibilisation et initiation à la création artistique avec un objectif renforcé sur le travail de réflexion, de penser et de communiquer avec les interventions des artistes : Assane Mohamed « Assez », Anne-Laure Costantini, Massondi Said Ali, Faouz Rayaha, Machka, Stoubou et Sasuké

– Hip Hop Académie du 25 au 30 juillet pour 15 jeunes (filles/garçons) de 11 à 14 ans >> activités artistiques et éducatives avec un objectif renforcé sur la reprise des savoirs de base (lecture, écriture et expression) , en partenariat avec l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture de Mayotte et l’apprentissage de la natation avec l’APSL.

– Résidence d’artiste en ACM du 3 au 12 août (filles/garçons) pour 10 jeunes de 12 à 17 ans >> sensibilisation et initiation à la création artistique avec un objectif renforcé sur le travail de réflexion, de penser et de communiquer en lien avec Massoundi SAID ALI, danseur et jeune chorégraphe émergent accompagné par Hip Hop Evolution



– Camp Vacances Breakdance du 15 au 22 août (filles/garçons) pour 20 jeunes de 14 à 17 ans >> perfectionnement de jeunes danseurs et danseuses confirmés dans le breakdance et plus globalement dans le mouvement hip hop, avec un objectif renforcé sur un travail de gestion de projets et la découverte du studio Kani keli Tv avec Erazed, artiste rappeur de Mayotte.

• LES INITIATIONS ET LE DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE FEMININE

Dans le cadre des dispositifs « Communes en danse » avec des mairies partenaires, HHE proposera à compter du 27 juillet des ateliers ouverts d’initiation dans les communes de Koungou, Mamoudzou, Dembeni et Ouangani, soutenus par la Politique de la Ville, la DAC Mayotte et les Mairies (planning en cours de finalisation selon les lieux et espaces disponibles dans les villages.). A cela s’ajoutent les rassemblements dédiés aux filles afin de leur permettre, en plus des ateliers d’initiation mixte, de se retrouver ensemble pour aborder et échanger sur leur pratique artistique ensemble.

• LES TRAINING STREET DANCERS

Le contexte du Covid-19 ne permet pas actuellement aux crews de s’entraîner dans leur village, sachant que habituellement c’est déjà, pour la majorité d’entre eux, compliqué. Dans ce cadre, HHE propose aux groupes de danse de Mayotte, tous styles confondus (afro, dance hall, breakdance, all style, contemporain, traditionnel, mixte…) quelques espaces et créneaux de training selon un planning géré par Maza, en stage à Hip Hop Evolution. Le transport est pris en charge par HHE. A noter que la grande finale de Street Dancers Show prévue normalement le 1er août, est reportée à une date ultérieure. Ainsi, ce programme de training permet de revoir les anciens crews et de découvrir des nouveaux pour qu’ils se préparent à l’événement.

Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter

Ci-joint quelques photos des activités qui ont débuté cette semaine

Au plaisir de vous accueillir pour découvrir les activités »