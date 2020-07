POUVOIR ADJUDICATEUR

Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (976), Monieur le Président, BP 289 – ZI Kawéni, 97600 Mamoudzou ,

FRANCE. Tel : +33 269621111.

E-mail : nassuria.baco-bacar@sieam.fr.

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :

Eau.

Références de l’avis initial paru au BOAMP

Parution numéro : 2020_014 DIFF – Annonce n° du 2020-01-14

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

Diagnostic de fonctionnement et étude préliminaire d’amélioration des performances des usines de production d’eau potable de Bouyouni et Ouroveni

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

71300000

Code NUTS : FRY50

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et

d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques

Type de procédure

Procédure adaptée

INFORMATIONS SUR L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Critères d’attribution retenus :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Prix des prestations 40%

2: Valeur technique 60%

Une enchère électronique a été effectuée : non

Attribution :

Date d’attribution du marché : 12 juin 2020

Nombre total d’offres reçues : 5

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

EGIS EAU , 889 Rue la vielle poste CS89017 , 34965 , MONTPELLIER , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mamoudzou , Les Hauts des Jardins du Collège , 97600 Mamoudzou , FRANCE. Tél. +33 269611856. E-mail :greffe.ta-mayotte@juradm.fr.

Fax +33 269621862. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

09 juillet 2020