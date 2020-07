Succès record au baccalauréat, le rectorat parle de correction « bienveillante »

Le taux de réussite au bac a doublé en un an à Mayotte, passant de 42,2% en juillet 2019 à 80% en 2020 pour le bac général. Covid oblige, ce résultat est le fruit d'un contrôle continu noté avec "bienveillance" par les jurys.

Les élèves sont majoritairement à la fête cette semaine. Après avoir en 2019 atteint un taux de réussite exceptionnellement bas (42% au bac général), Mayotte vient de battre son record de réussite avec un taux de plus de 80% pour le bac général.

Selon le rectorat, cette réussite record ne remet pas en cause le « sérieux » de l’examen mais reste le fruit d’une notation d’exception.

Le rectorat précise : « face à la situation inédite créée par la crise sanitaire du Covid-19 et afin de ne léser aucun candidat tout en maintenant le sérieux du baccalauréat, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a pris la décision que toutes les épreuves terminales de la session 2020 du baccalauréat soit passées en contrôle continu ( notes correspondants à la moyenne des moyennes des deux premiers trimestres). Les notes ont été arrêtées par des jurys, souverains, collégiaux, composés de professeurs et d’inspecteurs, sous la présidence d’universitaires. Cette session 2020 est par nature particulière, unique, à l’issue d’une année qui a été très éprouvante pour les élèves.

Les résultats sont en hausse, au terme des délibérations des jurys du 1er groupe ( avant rattrapage). Notamment car les jurys ont eu une attitude bienveillante à l’égard des candidats au vu des circonstances. »

Détail des résultats :

Au niveau national : 740 601 candidats dont 399 461 en voie générale, 155 599 en voie technologique et 185541 en voie professionnelle.

A la session de juin 2020, l’Académie de Mayotte compte 4958 candidats au baccalauréat.

__________________________________________________

Baccalauréat général (2014 candidats présents) :

Le taux de réussite au baccalauréat général est de 80,1 % soit 1613 admis, en hausse de 35,4 points par rapport à 2019.

Taux de réussite national (Métropole et DOM): 94,3 %



Baccalauréat Professionnel (1265 candidats présents)

Le taux de réussite au baccalauréat professionnel est de 90,4% soit 1144 admis, en hausse de 40 points par rapport à 2019.

Taux de réussite national (Métropole et DOM) : 87,4%

Baccalauréat Technologique (1679 candidats présents)

Le taux de réussite au baccalauréat technologique est de 76,5% soit 1285 admis, en hausse de 47,8 points par rapport à 2019.

Taux de réussite national (Métropole et DOM): 89.4 %