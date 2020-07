Le RSMA à l’honneur le 14 juillet à Paris

Les régiments du SMA sont mis à l’honneur pour leur engagement dans la lutte contre le Coronavirus. Dès le 19 mars, ce sont 2000 hommes et femmes qui ont été mobilisés au sein de l’Opération Résilience. Leurs actions ont été nombreuses : montage de tentes, stockage et distribution de masques, gels hydro-alcooliques, aide alimentaire, hébergement pour mise en quatorzaine, transport de personnes, appui aux hôpitaux, information de la population, etc.

Une délégation du Service militaire adapté (SMA) présentera le drapeau tricolore au Président de la République lors de la cérémonie du 14 juillet 2020. A cette occasion, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, les recevra à l’Hôtel de Montmorin (27 rue Oudinot – 75007 Paris) pour une cérémonie d’accueil

Cette délégation est composée de volontaires et de leurs cadres en provenance de toutes les unités du SMA : Martinique (7), Guadeloupe (8), Guyane (6), La Réunion (9), Mayotte (7), Nouvelle Calédonie (3), Polynésie française (3), Périgueux (3).

Déroulé :

9H30 : accueil

9h45 : mot d’introduction du général Laval pour présenter les volontaires présents

9h55 : allocution de M. Sébastien Lecornu 10h10 : échange du Ministre avec les volontaire