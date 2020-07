Enquête sur les couples : une immigration nommée désir

S'il est un effet de l'immigration qui ne fait pas souvent la Une, c'est bien l'amour. Terre d'arrivées mais aussi de départs, Mayotte compte 30% de couples mixtes, soit trois fois plus qu'en métropole. Mayotte se distingue aussi par des parents souvent très jeunes et ayant de grands écart d'âge, surtout chez les couples mixtes.

Plus souvent décriée qu’autre chose, l’immigration à Mayotte est aussi source de belles histoires. Selon l’Insee, 30% des 37 600 couples de l’île unissent dans notre département « une personne née à l’étranger et une personne née à Mayotte ou ailleurs en France ».

L’enquête menée en 2017 fournit des résultats stables par rapport à 2012 sur ce point.

Par ailleurs, « dans les couples mixtes, c’est la femme qui est le plus souvent née à l’étranger. Les couples mixtes où c’est l’homme qui est né à l’étranger sont deux fois moins nombreux (…) Dans la moitié des couples mixtes l’homme est né à Mayotte et la femme aux Comores. »

Une évolution rapide distingue en revanche les unions entre deux personnes originaires des Comores.

« La part des couples unissant deux personnes nées aux Comores augmente fortement (+ 10 points) du fait d’une une immigration importante des Comores » précise l’Insee.

« À l’inverse, celle des couples de deux personnes nées en France diminue (- 8 points). »

D’une manière générale, « trois couples sur dix unissent deux personnes nées en France, et quatre couples sur dix deux personnes nées à l’étranger ».

L’insee note aussi des disparités dans la vie de couple liées à l’âge. La moitié des plus de 14 ans à Mayotte vit en couple. Néanmoins, ce taux décroît avec l’âge.

« Les femmes vivent moins souvent en couple que les hommes (46 % des femmes contre 54 % des hommes), tout comme en métropole (55 % contre 60 %). Les femmes débutent pourtant leur vie de couple très tôt à Mayotte : entre 14 et 19 ans, 7 % des femmes vivent déjà en couple, contre seulement 2 % en métropole (figure 2). Entre 20 et 24 ans, 40 % d’entre elles sont en couple, contre 25 % en métropole. Mais à partir de 30 ans, les femmes sont moins souvent en couple à Mayotte que celles vivant en métropole (63 % contre 70 % entre 30 et 34 ans). Cette différence s’accentue après 35 ans. »

A l’inverse, les hommes vivent peu en couple avant 25 ans mais ils sont plus de 80% à vivre en couple à partir de 35 ans.

D’importants écarts d’âge

Le résultat logique, c’est un écart d’âge important, 8 ans en moyenne, entre les partenaires de vie. Soit le double de la métropole. Pour 12% des couples, l’écart dépasse même 15 ans. Un tiers des hommes de 60 à 74 ans vit avec une femme de plus de 15 ans sa cadette.

Cet écart d’âge grimpe à 10 ans en moyenne dans les couples mixtes.

La polygamie reste aussi un phénomène prégnant à Mayotte. En effet, 4700 personnes se disent en couple mais sans vivre sous le même toit que leur conjoint(e).

En 2015, un homme sur 10 se disait polygame.

Beaucoup plus souvent des enfants à charge

Une autre différence de taille avec la métropole, c’est la part de couples vivant avec un ou plusieurs enfants, « À Mayotte, seulement 17 % des couples vivent sans enfants contre 50 % en métropole ». Les enfants ont aussi des parents plus jeunes qu’en métropole.

« D’autre part, l’âge à la maternité est bien plus précoce à Mayotte et la mise en couple s’accompagne très souvent de l’arrivée d’un enfant, même lorsque les conjoints sont très jeunes. Ainsi, seulement 33 % des couples dans lesquels la femme a moins de 20 ans vivent sans enfant, contre 80 % en métropole. »