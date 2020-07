La SELAS « LE GOFF & OMARJEE, Notaires associés », titulaire d’un bureau annexe situé à MAMOUDZOU (Mayotte) Kawéni, Route Nationale 1, Espace Coralium n°5

Suivant acte reçu par Maître Alexandre SIRUGUE , Notaire de la SELAS « LE GOFF & OMARJEE, Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à la Résidence de SAINT-PIERRE (Réunion), 37, rue Auguste Babet et d’un Bureau Annexe situé à MAMOUDZOU (Mayotte), Kawéni, Route Nationale 1, Espace Coralium n°5, le 19 juin 2020, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.

Dénomination : SCI MY MOON.

Siège : MAMOUDZOU (97600), Lycée Mamoudzou Nord BP 338.

Durée : 99 années

Capital : 1.000,00 €

Apports en numéraires.

toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.

Gérants :

– Monsieur Mohamed YOUSSOUF, demeurant à MAMOUDZOU (97600), quartier de la Géole – Kawéni Lycée Mamoudzou Nord-N°3.

– Madame Maïmouna CORNICE, demeurant à MAMOUDZOU (97600), quartier de la Géole – Kawéni Lycée Mamoudzou Nord-N°3.

La société sera immatriculée au RCS DE MAMOUDZOU (Mayotte)

Pour avis, Le notaire.

