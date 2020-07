Mayotte en pole position dans la solidarité internationale en outre mer

Mayotte est le territoire d'outre-mer à avoir obtenu le plus de subventions dans le cadre d'un appel à projet d'initiative de solidarité internationale. Une première place qui a donné le sourire dans les rangs des services de la Jeunesse et des Sports.

« La semaine commence bien » salue la Direction de la Jeunesse et des Sports, service d’Etat qui chapeautait cet appel à initiatives.

A l’issue d’une » belle collaboration des acteurs sur le territoire », « Mayotte est à la première place de l’Outre-mer et dépasse même certaines grandes régions comme la Normandie, la Bretagne ou encore Les Pays de la Loire » écrit le service.

Mayotte avait présenté 15 projets. Parmi eux, 9 ont été sélectionnés. L’enjeu est multiple alors que les vacances commencent.

« Pour continuer à soutenir cet été l’échange interculturel et l’engagement des jeunes dans des projets communs de solidarité internationale, tout en expérimentant de nouvelles manières d’agir, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), en partenariat avec le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP), a lancé le 1er juin une Initiative en faveur de la solidarité internationale (ISI), à travers un appel à initiatives doté de 399 975 € (300 000 € initialement).

Son objectif : soutenir des projets en France visant à favoriser l’engagement et la sensibilisation de davantage de jeunes à l’échange interculturel et à la solidarité internationale, en particulier au regard des conséquences de la COVID-19, afin de leur permettre cet été de devenir acteurs de projets communs de solidarité et d’explorer différemment le monde, en expérimentant de nouvelles formes d’échanges interculturels. »

Les lauréats à Mayotte sont Hippocampe 976, la maison des jeunes et de la culture

de Kani-Keli , la féderation familles rurales de Mayotte, le mouvement pour une alternative

non violente de l’océan indien, Oulanga na Nyamba, EMANCIPERMAYOTTE et 7 Abeilles, Association sportive et culturelle.

Les projets sont variés, on retrouve par exemple pour le MAN de la « sensibilisation des jeunes à l’interculturalité et à l’engagement dans la solidarité internationale » ou encore « promouvoir la solidarité et l’interculturalité auprès des jeunes à travers des visites culturelles physiques et virtuelles » pour EmanciperMayotte.

Y.D.