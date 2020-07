Dès ce lundi 6 et jusqu'au 18 juillet, le livre est à l'honneur avec l'agence régionale du livre et de la lecture (ARLL) et l'opération Partir en Livre. Ca commence avec les histoires de Nasreddine en français, kibushi et shimaore.

Dès ce lundi, et pendant deux semaines, Partir en Livre, événement organisé par l’Agence régionale du livre et de la lecture, mettre la culture locale à l’honneur, tout en faisant la promotion de la lecture.

Dès ce lundi, des émissions de contes en français, shimaoré et kibushi seront diffusées sur Chiconi FM Mayotte et Mayotte One.

« Partir en Livre est une opération populaire et festive en faveur du livre pour la jeunesse, souhaitée par le ministère de la Culture et organisée par le Centre national du livre (CNL). C’est un événement dédié aux enfants, aux adolescents et à toute la famille, au cœur de l’été, période du temps libre, propice à la lecture et au partage.

En raison de la crise sanitaire, le CNL en concertation avec le Ministère de la Culture, a invité les différentes structures organisatrices à proposer une programmation repensée en fonction des précautions à adopter pour la sécurité de toutes et tous.

C’est pourquoi, pour cette édition 2020, le calendrier d’actions proposées sur l’ensemble du territoire de Mayotte a été complètement repensé.

I) Un concours d’écriture À partir d’une illustration de l’artiste-plasticien Fred Theys, le public est invité à imaginer une histoire. Deux histoires seront construites en parallèle à partir d’un même image : > Concours ouvert à tous : chaque personne qui le souhaite envoie son histoire dans la forme souhaitée (texte, vidéo, audio…), par mail (info@arll-mayotte.yt), facebook, etc. Un jury sélectionnera les meilleurs propositions. > Histoire collective (sous forme de cadavre exquis) créée par les jeunes dans le cadre d’ateliers d’écriture proposés dans les associations partenaires ; chaque groupe imaginera une partie de l’histoire Les deux histoires finalisées seront illustrées et animées par Fred Theys

II) Une feuilleton radiophonique trilingue En partenariat avec la Compagnie Stratagème et le studio de Kani Keli Chaque jour, du 6 au 18 juillet 2020, un extrait de Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était sage (Jihad Darwiche et David B., Éditions Albin Michel) sera lu par un comédien de l’île, en français, shimaore et kibushi. Douze textes seront ainsi diffusés sur les ondes des radios partenaires et sur le soundcloud de l’ARLL

III) La Malle aux livres Animations lectures et contes proposées par les Volontaires en Service civique de l’ARLL, à partir de malles thématiques d’ouvrages. »

Les infos sur Partir en Livre sont à retrouver chaque jour sur la page Facebook de l’ARLL