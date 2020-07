Vol Mayotte-Réunion : 180 passagers annulés en dernière minute

La pilule a du mal à passer pour presque 200 passagers du vol Mayotte-Réunion opéré ce vendredi midi. Moins de 48h avant le décollage, ils ont été avertis que leur billet était purement et simplement annulé.

Parmi eux, Pascal devait se poser à La Réunion où il était en transit avant un autre vol vers Paris. Il a reçu le mail d’annulation de son billet mercredi vers 22h. Il a consacré son jeudi à tenter de joindre la compagnie pour trouver une solution.

« Ils sont sous injonction de l’exécutif français et de La Réunion », note ce passager qui n’en veut pas à la compagnie pour ce désagrément. » Ce qu’on peut reprocher à Air Austral en revanche, c’est le manque de ressources humaines pour assister les personnes, on ne peut pas tout faire par le numérique, je n’ai réussi à avoir personne au téléphone ». Finalement, le passager lésé a réussi à trouver une place in extremis sur le vol direct Mayotte-Paris de ce samedi. Une chance que tous n’auront pas.

Du côté de la compagnie aérienne, on confirme une contrainte imposée par les autorités. En l’occurrence, la restriction aurait été décidée par la préfecture de Saint-Denis.

« Rappelons d’abord que nous sommes autorisés à réactiver des vols commerciaux de et vers Mayotte depuis pratiquement deux semaines. La compagnie opère des vols entre Mayotte et Paris à raison de 5 vols par semaine, et on réactive des vols commerciaux également de Mayotte vers La Réunion, à raison de 1 vol par semaine, c’est ce que les autorités nous autorisent. »

Le cas du vol de ce vendredi est un peu particulier.

« Cette semaine nous avions programmé un vol au départ de Mayotte. C’est un vol que nous avions prévu d’opérer ce vendredi en boeing 777 de façon très exceptionnelle. Il était prévu 400 passagers de Mayotte vers la Réunion ». Mais les capacités du 777 dépassent celles attendues par les autorités réunionnaises, qui se basaient sur le nombre de places des habituels 787. « Nos autorités nous ont demandé il y a 48h de limiter le nombre de passagers à 250. On a été tenus et contraints d’informer 180 passagers du fait qu’on n’allait pas pouvoir les accepter à bord. Nous sommes conscients des mécontentements, nous en sommes les premiers désolés, mais nous sommes dans un cadre réglementaire. On doit se confirmer à ce que nos autorités de tutelle (L’Aviation civile, en lien avec les ARS et préfectures de Mayotte et La Réunion) nous demandent de faire » regrette la compagnie qui précise que « l’enjeu est que l’accueil des passagers à La Réunion se fasse dans les meilleurs conditions ».

Reste pour la compagnie à éponger les réactions de colère des 180 passagers laissés sur le carreau, et à leur trouver des solutions.

« On a adressé un mail aux passagers pour expliquer la situation, et on leur propose des solutions, soit de report mais c’est très difficile avec un seul vol par semaine, sinon on propose aussi des solutions commerciales, remboursement ou mise en avoir. Pour les prochaines semaines avec le 787, le problème de limitation ne se posera pas » promet Air Austral.

Y.D.

.