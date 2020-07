EDM renforce ses services numériques

« Avec la progression du taux d’équipement au sein des ménages, le besoin d’autonomie dans les démarches s’est développé et ce, encore plus avec l’arrivée du COVID 19 sur notre territoire. Les services digitaux à distance sont ainsi de plus en plus plébiscités par la population. Pour répondre à cette demande et faciliter la vie de ses clients, EDM travaille au quotidien sur la mise en place de nouveaux services qui permettront à sa clientèle d’être autonome dans ses démarches et dans le suivi de ses demandes.

La relation client avec EDM sera davantage digitalisée avec le déploiement de trois portails web, accessibles 24h/24 et 7j/7, prévu pour le 4eme trimestre 2020 :

– Un portail de raccordement pour toute nouvelle demande de raccordement (dépôt des documents, suivi du dossier, acceptation et paiement des devis en ligne)

– Un portail de souscription pour toute nouvelle souscription à un contrat EDM (choix de l’offre, conseil tarifaire, signature du contrat)

– Une agence en ligne pour la gestion du contrat (e-facturation, mise à jour des données, suivi de la consommation, souscription à de nouveaux services)

Au regard de la situation actuelle et de la fermeture de l’agence clientèle au public jusqu’à nouvel ordre, EDM a d’ores et déjà mis en place des moyens supplémentaires sur son site internet afin de faciliter la relation à distance et d’accompagner petit à petit le client dans ce changement. De nouveaux formulaires en ligne pour établir une demande de raccordement ont ainsi été créés :

– Un formulaire de raccordement individuel pour une maison individuelle ou une habitation de 2 logements

– Un formulaire de raccordement collectif pour une habitation de 3 logements et plus

– Un formulaire de modification de raccordement pour un changement de puissance/ compteur, déplacement d’ouvrages électriques EDM