ORGANISME ACHETEUR :

Ville de Koungou (976)

Correspondant : Saindou BOTRA, 1,Place de la Mairie Hôtel de ville, 97690 Koungou, FRANCE.

Tél. +33 269614242. Fax +33 269628675. Courriel : saindou.botra@koungou.fr. URL : http://www.mairie-koungou.com/

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Études de Programmation et d’Assistance au maître de l’ouvrage relative à la Construction et la Qualité Environnementale du Centre Technique Municipal à Longoni et d’une Médiathèque à Majicavo Lamir – Commune de Koungou

Type de marché : Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques

Lieu principal d’exécution : Majicavo-Lamir et Longoni 97690 Koungou

Classification CPV : 71312000

Durée de validité des offres : 180 jour(s)

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation propre des opérateurs économiques : Les documents et renseignements qui rendent recevables les candidatures en

application des articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique, à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires DC1 et DC2 téléchargeables sur le site http://www.economie.gouv.fr (DAJ / Formulaires – Marchés publics) ;

La forme juridique du candidat ;

En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ;

Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations

nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché.

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;

Une déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels ;

Des bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

Le candidat peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.

Capacité technique :

Formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : A – Expérience :

La présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le

destinataire public ou privé.

B – Capacités professionnelles :

L’indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des

responsables de prestation de services de même nature que celle du marché ;

La preuve de ces capacités peut être apportée par tout autre moyen notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des

références attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

C – Capacités techniques :

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement, pour chacune des 3 dernières années ;

Une description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens

d’étude et de recherche de son entreprise

Conditions propres aux marchés de service : Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation.

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Valeur technique 60%

2: Prix 40%

Date limite d’obtention des documents : mercredi 22 juillet 2020 – 12:00

Date limite de réception des offres :

Mercredi 22 juillet 2020 – 12:00

Date d’envoi des invitations aux candidats sélectionnés : Mardi

30 juin 2020

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Date d’envoi du présent avis : 30 juin 2020