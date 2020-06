Mayotte passe la barre des 2600 cas de Covid-19

Avec 43 nouveaux cas issus des tests des derniers jours, Mayotte atteint 2603 cas dont 2325 guéris et 33 décès.

Ces 43 nouveaux cas sont issus de prélèvements répartis sur les derniers jours précise l’ARS

« Actuellement, la stratégie de test reste inchangée à Mayotte : tout patient présentant un tableau clinique évocateur de Covid-19 doit faire l’objet d’un prélèvement à visée diagnostique. Plus que jamais, l’accès aux tests de diagnostic et de dépistage reste l’une des mesures phares de la lutte contre l’épidémie : associée à l’isolement systématique des cas, elle doit permettre de mieux comprendre la dynamique épidémique et de circonscrire précocement les chaînes de transmission. »