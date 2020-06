Les prix des carburants repartent à la hausse ce mercredi

Les évolutions des carburants sont en hausse de 5 centimes pour l’essence sans plomb, de 6 centimes pour le mélange détaxé, de 7 centimes pour le gazole et le G.O marine et de 9 centimes pour le pétrole lampant. Le prix de la bouteille de gaz de 12kg reste inchangé et se vend à 21,50 € l’unité.