La députée Ramlati Ali félicite à son tour les nouveaux élus

"L’intérêt supérieur des élus doit être d’agir pour construire l’île de demain, attractive, économiquement viable et socialement apaisée" plaide Ramlati Ali, interpellant ainsi les nouveaux élus municipaux et communautaires.

« Ce dimanche, les électeurs ayant porté leurs voix aux urnes ont exprimé leur volonté de voir le territoire poursuivre son développement tantôt dans la continuité, tantôt en choisissant le renouveau et l’alternance politique. C’est bien le propre de la démocratie de tenir compte des résultats des urnes, même lorsqu’ils ont pu être affectés par la crise sanitaire actuelle. Au-delà des clivages partisans, c’est un travail collectif et désintéressé qui doit désormais être porté par les élus nouvellement mandatés. Je présente donc à chacun d’entre eux mes félicitations. J’adresse avec la même sincérité, mes encouragements à tous les candidats qui s’étaient engagés dans cette bataille. Leur rôle au sein de l’opposition ainsi que les droits qui leurs sont reconnus, leurs permettront de continuer à s’investir pour Mayotte. A la suite de ces élections, l’intérêt supérieur des élus doit être d’agir pour construire l’île de demain, attractive, économiquement viable et socialement apaisée. Aussi, en qualité de Députée de la 1ère circonscription de Mayotte, je réitère ma volonté de relayer auprès du Gouvernement les difficultés particulières qu’ils rencontreront sur le terrain. En étroite collaboration avec les équipes dirigeantes qui seront installées, je porterai sur le plan politique et législatif les grands dossiers mahorais. »