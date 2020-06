Des subventions de soutien aux politiques sociales et médico-sociales à signer au CD

Face aux difficultés structurelles importantes du tissu associatif local et des entreprises en charge de la lutte contre la précarité, l’exclusion sociale, le champ du vieillissement et du handicap, le conseil départemental de Mayotte, en tant que chef de file des politiques en matière sociale, tient à soutenir financièrement les structures œuvrant dans ce domaine en vue d’une meilleure organisation et structuration de leurs activités.

« L’accès au droit et l’accompagnement dans les démarches administratives des publics cibles sera l’un des axes majeurs de la politique du Département en matière sociale et médico-sociale ».

Des conventions pluriannuelles de 3 ans sont proposées par le Département, sur les demandes de subventions relatives aux financement de structurations, d’organisations, d’équipements et de fonctionnement des associations, intervenant en faveur des personnes âgées et/ou personnes en situation de handicap ainsi que des personnes en insertion socio-professionnelle.

C’est dans le but d’améliorer l’accompagnement et le soutien des associations et des entreprises œuvrant dans ce domaine que le Conseil départemental à travers la direction des Prestations Sociales lance un appel à projet 2020, consultable et téléchargeable sur le site internet www.cd976.fr, rubrique « Subventions ».

Les dossiers de demande d’aide départementale doivent être déposés sur la plate-forme de demande en ligne au plus tard le vendredi 17 juillet 2020 à 00h00.

La Voie et la voix du Département

En ce qui concerne son action, le conseil départemental communique désormais avec une nouvelle formule du magazine « La Voix du Département »: « La proximité y est désormais favorisée, et les talents ou parcours locaux sont davantage valorisés. Plus aérée et vivante, cette formule renouvelle ses rubriques dans un style concis, et offre plus d’espace à la parole des habitants, notamment grâce à des portraits et témoignages. »

Il s’agit « de mieux expliquer l’action du Département et d’associer plus grandement la population à cette publication, pour une communication plus inclusive et transversale ».

Le numéro de Juin-Juillet 2020 revient notamment sur les actions menées durant la pandémie de Covid-19, dans un dossier de 3 pages reprenant les principales initiatives du Département, telles que la distribution massive de masques à la population mahoraise. Le Conseil départemental s’est mobilisé pour faire face au caractère inédit de cette crise sanitaire.

« Nous avons été attentifs à adapter notre fonctionnement aux consignes données par l’Etat et les autorités sanitaires, avec lesquelles nous sommes en lien permanent. Une telle crise, inédite par sa forme et sa durée, nécessite forcément des réponses nouvelles, urgentes », indique le président Soibahadine Ibrahim Ramadani, dans un édito sous forme de quest.

Le magazine rapporte également l’ouverture du bureau de la coopération décentralisée de Mayotte à Madagascar, la signature d’une convention partenariale de mise en œuvre de groupes de médiation citoyenne sur le territoire, et consacre un papier à l’implication du Département dans la lutte contre la pauvreté avec la Conférence régionale des acteurs de la solidarité à Mayotte. Un portrait du Grand Cadi de Mayotte est proposé en page 2.

Le magazine est disponible en ligne sur le site internet du Conseil départemental, et sera diffusé dans les principaux lieux publics.