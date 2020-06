Un appel à projets européen pour soutenir les entreprises touchées par la crise Covid

Les fonds FEDER et FSE sont mis à contribution pour augmenter la qualification des entrepreneurs et créateurs en matière d’anticipation des mutations économiques et de gestion des ressources humaines à travers des démarches collectives.

Le présent appel à projets vise à soutenir, pour la période 2020-2021, des projets déposés en 2020 permettant d’accompagner l’adaptation des très petites, petites et moyennes entreprises aux conséquences de la covid-19 et la sécurisation de l’emploi de leurs salariés.

Cet appel à projets veille à la bonne articulation de la mobilisation de ce levier financier avec la stratégie nationale définie en matière de politiques de l’emploi et de l’insertion professionnelle pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire.

Consulter AAP_FSE_objectif_reprise-3-convertivf