Distribution alimentaire: prés de 135.000 bénéficiaires selon la préfecture

Le préfet de Mayotte Jean-François Colombet, a réuni les associations qui ont œuvré aux côtés de l’État pour éviter une crise alimentaire : M’lézi Maoré, Wenka Culture, Mila Istawi, MAN Océan indien, UDAF, Nya Moja, Yes We Canette et La Croix Rouge. L’occasion de dresser le bilan des actions de distribution de bons alimentaires durant la crise sanitaire.

Ces associations ont « salué l’effort financier de l’État en faveur des populations les plus précaires, puisque plus de 7 millions d’euros de bons alimentaires ont été et sont encore en cours de distribution sur l’ensemble du département », rapporte la préfecture.

Près de 25.000 familles et 135.000 personnes ont pu bénéficier de cette aide alimentaire, grâce au porte-à-porte réalisé par les associations qui en ont profité pour distribuer les masques alternatifs et rappeler les règles sanitaires pour empêcher la circulation du virus.

« Un partenariat associatif et caritatif fédérateur, qui démontre une collaboration durable en complémentarité des initiatives communales et départementales ».

Le préfet a salué la mobilisation des associations mahoraises qui ont révélé tout au long de la crise sanitaire, le formidable potentiel de civisme des mahorais.