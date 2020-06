DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE MAYOTTE

Chaque année, les Journées européennes du patrimoine proposent à tous les publics de visiter le patrimoine local, national et européen, de découvrir des lieux, des bâtiments mais aussi des pans d’histoire, des traditions, des savoir-faire, et de renouer ainsi le lien mémoriel avec les générations passées.

Le présent appel à projets concerne l’édition 2020 des « Journées européennes du patrimoine » à Mayotte, qui se tiendront samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020.

Il est ouvert aux associations, aux collectivités territoriales et aux EPCC désireux de participer à cette manifestation en valorisant sur leur territoire le patrimoine culturel, sous toutes ses formes et pour tous les publics.

Le cahier des charges est disponible à compter du mercredi 24 juin sur simple demande à l’adresse mail suivante :

dac-mayotte@culture.gouv.fr;

ou sur la page Facebook de la Dac Mayotte

Les projets sont à remettre à la DAC Mayotte jusqu’au lundi 20 juillet à 16 heures.