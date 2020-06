Covid-19 : 15 nouveaux cas, soit 2.467 au total

Dans un contexte de départ en vacances, l'ARS Mayotte appelle à la plus grande vigilance et livre ses conseils pour les dépistages en cas de voyage.

Suivi des cas à Mayotte

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 2.467 (+ 15)

Patients officiellement guéris (mise à jour le 24 juin) : 2.218 (90%)

Hospitalisation de patients Covid-19 au CHM : 36, dont 19 dans le service de médecine et 8 dans le service de réanimation

Décès (depuis le début de la crise covid) : 32 + 2

Suivi des évacuations sanitaires Covid+ (mise à jour le 24 juin) : 31

Hospitalisation au CHU de La Réunion : 16, dont 3 en réanimation

Deux nouveaux décès sont à déplorer, rapporte l’ARS : une personne âgée de 51 ans hospitalisée au CHM en réanimation depuis début juin, et un jeune patient de 18 ans évacué récemment au CHU de La Réunion suite à une affection de longue durée. Le nombre total de décès liés au coronavirus à Mayotte se porte donc à 34 à présent.

A l’heure où bien des personnes ont envie de « passer à autre chose » et de partir en vacances, l’ARS rappelle que « la maladie tue et que plusieurs personnes atteintes de la Covid-19 restent hospitalisées en réanimation à Mayotte. Se laver souvent les mains, porter un masque, garder ses distances avec les voisins, les amis et collègues, n’est pas agréable ? C’est vrai. Mais ça permet de protéger les plus fragiles d’entre nous et peut-être, de leur sauver la vie. »

Rappelons malgré tout que le taux de mortalité du SARS-CoV-2 avoisine 1% en France.

Où puis-je me faire dépister du COVID-19 ?

– Dans le cadre d’un futur déplacement hors du territoire, notamment vers La Réunion qui le demande, contactez un médecin libéral pour la réalisation d’un prélèvement. Il vous délivrera une ordonnance pour vous faire tester au laboratoire privé, avant votre départ. Pour rappel : à ce jour, aucun test n’est obligatoire pour voyager vers la France métropolitaine.

– En cas de symptômes évocateurs du coronavirus ou si vous présentez des difficultés respiratoires, appelez le SAMU Centre 15. Il a pour mission de recevoir et traiter les appels d’urgences médicales ! Attention : Ni le SAMU, ni l’ARS n’ont vocation à réaliser des prélèvements pour convenance personnelle (avion, travail, congés, …).

Dans l’attente du résultat, il faut limiter au maximum les contacts avec votre entourage, porter un masque et vous isoler à domicile.

