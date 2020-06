Covid-19 : 18 nouveaux cas, 2.452 au total – Campagne de dépistage ciblé par l’ARS

Suivi des cas à Mayotte

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 2.452 (+ 18)

Patients officiellement guéris (mise à jour le 22 juin) : 2.188

Hospitalisation de patients Covid-19 à Mayotte : 34, dont 17 dans le service de médecine et 9 dans le service de réanimation

Décès (depuis le début de la crise covid): 31 + 1

Suivi des évacuations sanitaires Covid+ (mise à jour le 22 juin) : 31 au total

Hospitalisation au CHU de La Réunion : 17 dont 3 en réanimation

Dépistage au RSMA

A l’occasion de la reprise des formations au RSMA, suspendues depuis le 17 mars, les équipes de l’ARS, avec l’appui de la Réserve Sanitaire, ont testé ce matin, en accord avec le lieutenant-colonel Jardin, chef de corps du PSMA, l’ensemble des stagiaires de retour au régiment pour terminer leur formation et préparer leur insertion professionnelle. Ce dépistage a un double objet : rassurer stagiaires et encadrement d’une part et apporter des informations aux épidémiologistes sur l’évolution de la circulation virale dans le département.

Depuis le début de cette crise sanitaire, le RSMA a largement contribué à l’effort collectif dans la lutte contre le COVID-19 (hébergement, stockage de matériel, sécurisation, distribution de masques…). Aujourd’hui, l’ARS accompagne la reprise progressive des formations en apportant sa contribution sanitaire.

L’ARS envisage dans les prochains jours d’autres opérations de dépistage ciblées pour accompagner la reprise d’activités dans des contextes professionnels variés.

Consulter le bulletin-informations-covid-59-23-06-20