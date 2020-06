Ouverture de l’option musique au lycée de Mamoudzou Nord

Le Bac, c’est tellement plus marrant en chantant ! Dès cette année, les lycéens de Mamoudzou Nord peuvent s’inscrire en option « musique », sur les trois niveaux, Seconde, Première et Terminale générales et Technologiques. Les premiers tests sont encourageants.

Cela fait plusieurs dizaines d’années que l’option musique est proposée aux bacheliers métropolitains. Pour évaluer l’intérêt des élèves ici, Isabelle Frêne, professeur de piano et agrégée de musique, a fait le tour des lycées cette années, enfin cette demi-année…

Elle nous fait un retour d’expérience : « J’ai rencontré des élèves très motivés, qui m’interpellaient en dehors des cours pour me poser des questions. Et nous avons eu une surprise de taille puisque 205 élèves se sont inscrits à l’option musique au Bac, qu’ils n’ont malheureusement pas pu passer en raison des conditions sanitaires. » Pour comparaison, à La Réunion 122 élèves étaient inscrits à cette option cette année, pour prés de trois fois plus d’habitants qu’à Mayotte.

Fort de cet engouement pour la musique, le rectorat a décidé de rebondir en proposant un enseignement optionnel d’éducation musicale à la rentrée d’août 2020 au lycée de Mamoudzou nord. On apprenait d’ailleurs à cette occasion qu’il doit être rebaptisé « Lycée des Lumières », en référence au mouvement philosophique et culturel du XVIIIème siècle en France.

Que vous voyiez la vie en chantant, ou en musique, ou que vous ayez simplement envie de découvrir un univers méconnu et de vous forger une culture musicale, sachez qu’aucun niveau spécifique n’est requis. Il suffit de contacter le lycée* ou Isabelle Frêne*.

Les instruments investissent le lycée

Les élèves de Seconde, Première et Terminale générales ou professionnelles qui s’y inscrivent bénéficieront de 1 heure par semaine de pratique instrumentale et/ou vocale en classe entière, 1h d’écoute et de culture musicale par semaine en classe entière et 1h par semaine de projet artistique en atelier.

Plusieurs instruments sont en cours d’acheminement au lycée : « Nous avons commandé deux pianos numériques, une guitare basse, une guitare électrique, un ampli, une percussion et une batterie numérique. Et au fur et à mesure du semestre, nous adapterons en fonction des besoins. »

Il ne s’agit pas d’apprendre à jouer d’un instrument comme cela se fait à l’école de Musique à Mayotte à Mamoudzou, il s’agit de la pratique collective de la musique. Elle s’envisage aussi sous un spectre culturel élargi, et décliné : « Nous reprenons par exemple l’opéra des Indes galantes de Rameau, en le retravaillant en morceau hip-hop ou pop rock ! »

Fin mai début-juin, l’enseignante devait faire le tour des collèges pour prêcher la bonne nouvelle et inciter les 3ème à s’inscrire à l’option, mais la saison était au Coronavirus. Les médias sont donc sollicités pour faire le relais, « et j’ai envoyé la documentation aux principaux de collèges. »

Cet enseignement optionnel s’inscrit également dans la continuité de l’option de « Pratique Musicale » mise en place depuis 4 ans au collège Halidi Sélémani de M’Gombani en partenariat avec Musique à Mayotte, indique le rectorat.

Et à compter de la rentrée 2021, les Première et Terminale générale pourront en plus bénéficier d’une spécialisation de l’enseignement en musique.

Anne Perzo-Lafond

* Lycée Mamoudzou Nord : 0269 66 28 00, et ce.9760370Y@ac-mayotte.fr

Isabelle Frêne : isabelle.frene@ac-mayotte.fr