Le marché paysan de Coconi rouvre sur 3 samedis consécutifs

Exceptionnellement pour ce mois de juin, le Marché Paysan de Coconi se tient sur 3 samedis consécutifs, avec un nombre réduit d’exposants cependant, pour pouvoir respecter la distanciation physique en vigueur.

Masque et désinfection des mains sont évidemment obligatoires à l’entrée. Ainsi vous retrouverez demain samedi 20 Juin 8h-12h : Le Banga des Délices du Lycée agricole avec F&L, produits laitiers de la Coopérative Uzuri Wa Dzia, Vanille de l’Association Saveurs et Senteurs, et Volailles (vous pouvez réserver des poulets de qualité supérieure ou des canards frais par SMS au 06.39.19.16.93)

Mais aussi 4 traiteurs et 6 agriculteurs/pépiniéristes, et les artisans suivants : L’association Kaja Kaona, Les broderies d’Eudoxie Kalo, L’atelier Aiyam, La bijouterie Zaharat, Hazi Artisana, Les créations de Viviane Berthe, Les créations de Zarwette, Les bijoux de Lodo Factory, Les objets traditionnels de l’association Uzuri Boueni, Ta’Bijou, Le miel d’Ali’s Beez, L’assocaition Leslefer, Les produits de Simone Rapenomanana, Les jolies calebasses sculptées.

Pour le samedi 27 juin, seront présent Le Banga, 4 traiteurs et 6 agriculteurs/pépiniéristes et les artisans suivants : Les sculptures de Roxanan Hamedaly, Amour de la Broderie, L’association Penn Ar Bed, Ayouba couture, Cadre en folie, SMO cosmétiques, Les coussins d’Honorine, Moon création, La maison de l’artisanat de Sada, Plan Be Couture, L’association L’île aux nids, L’association Tifaki Hazi, Les produits de Yapo Innocent, Les produits de SiamArt.