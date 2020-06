Reprise scolaire : pas de changement à Mayotte, le recteur déroule le planning annoncé

A l’annonce du président de la République d’une reprise complète des écoles et des collèges à partir du 22 juin, tout le monde s’est interrogé sur le cas de Mayotte.

Expliquant que cette avancée ne concernait que la zone verte, le recteur Gilles Halbout rapporte qu’à Mayotte, toujours colorée en orange en matière de dispositions sanitaires, « nous restons sur le protocole sanitaire initial et nous conservons notre organisation telle que prévue actuellement dans chaque établissement. L’obligation d’accueillir tous les élèves à partir de lundi prochain ne vaut que pour la zone verte où le protocole sanitaire va être allégé. L’objectif pour notre territoire est de maintenir ouverts les établissements du second degré et de continuer à ouvrir progressivement ceux du premier degré et accueillir nos élèves dans les meilleures conditions de sécurité. »

Les aménagements en cours restent donc inchangés, de même que les transports, les procédures et les calibrages d’accueil.