« L’espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! », il y a 80 ans, le général de Gaulle appelait à résister

Le 18 juin 1940, le général Charles de Gaulle alors exilé à Londres, prononçait son premier discours radiophonique sur la BBC, dans lequel il appelait les Français à ne pas cesser les combats contre l’Allemagne nazie.

« Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j’invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j’invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d’armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu’il arrive, la Flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. »

Cet appel dont nous venons de citer un extrait, n’a pas été enregistré. Il a été relayé le lendemain par la presse française et est encore aujourd’hui considéré comme le texte fondateur de la Résistance française dont il demeure le symbole.

Un moment historique de la seconde Guerre mondiale qui célèbre aujourd’hui ses 80 ans. À cette occasion, une cérémonie commémorative s’est tenue ce jeudi matin, place de France à Dzaoudzi. Un hommage rendu par le sous préfet Jérôme Millet, accompagné du Maire de Dzaoudzi-Labattoir, Said Omar Oili, du Détachement de Légion Étrangère de Mayotte et du Capitaine Chamassi, à l’Appel historique du Général de Gaulle, sur les ondes de la BBC, il y a 80 ans.

Lire Appel du 18 juin 1940. de Gaulle