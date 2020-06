Covid-19: 38 nouveaux cas, soit 2.383 au total, prés de 10.000 tests réalisés

Situation à Mayotte

Nombre de cas confirmés à Mayotte : 2 383 (+38)

Patients officiellement guéris (mise à jour le 17.06) : 2.066

Hospitalisations au CHM : 43, dont 28 patients dans le service de médecine et 9 dans le service de réanimation

Décès (depuis le début de la crise covid) : 29 + 1

Hospitalisation à La Réunion après évacuations sanitaires : 17, dont 14 en médecine et 3 en réanimation

Plus de 9.900 tests ont été réalisés depuis le début de l’épidémie, annonce l’ARS Mayotte.

De nouveaux comportements pour nous protéger et protéger ceux qui nous entourent

Pour la santé de tous et parce que nous continuons d’être exposés au virus, il est important de continuer à respecter scrupuleusement les mesures barrières et les mesures de distanciation, de porter le masque le plus possible, et d’être vigilant et responsable en cas de symptômes ou de contamination.

En l’absence de traitement et de vaccin contre le COVID-19, la meilleure des protections pour vous et pour vos proches est, en permanence, le respect des mesures barrières et de la distanciation physique. En complément, portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée.

Consulter le bulletin-informations-covid-56-18-06-20