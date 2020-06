Vigilance en mer : de forts coups de vent prévus dès ce mercredi

La préfecture de Mayotte annonce que selon Météo-France de grosses rafales de vents, liées aux alizés de saison sont à prévoir aujourd’hui et demain, jeudi 18 juin. On note la même tendance sur les nuits suivantes.

Ce mercredi, Météo France annonce pour la journée, et surtout cette nuit, de fortes rafales de sud-Est pouvant dépasser 60 km/h. La mer est agitée à forte dans les passes et en dehors du lagon.

Pour jeudi, « le temps sera beau avec un soleil qui s’impose progressivement ». L’alizé, de Sud-Est, souffle de 40 à 50 km/h au lever du jour, puis fléchit au fil des heures. Attention, les prévisions font état d’un renforcement ensuite dans la nuit avec des rafales à 55km/h. « Les rafales avoisineront 70 km/h le matin ». La mer restera forte.

Le communiqué de la préfecture s’adresse particulièrement aux pêcheurs de sortie nocturne. La préfecture appelle à la plus grande prudence: « Restons attentifs et prudents en mer et sur les plages ».