Retrait d’espèces, masques, affrètement d’un charter pour le courrier : La Poste s’adapte au contexte

Les courriers et colis devraient réinvestir plus régulièrement nos boites aux lettres. En attendant la reprise des vols commerciaux, La Poste a affrété un avion spécial. En agences postales, les clients sont appelés à observer de nouvelles règles de protection.

La fermeture des vols commerciaux pour prévenir le territoire de l’entrée massive du virus, n’aura pas seulement bloqué l’arrivée du matériel sanitaire ou des produits frais, mais aussi celle du courrier. La Poste a alors financé la mise en place d’un charter hebdomadaire dédié uniquement aux courriers et aux colis pour l’océan indien.

« Cependant, compte tenu de la forte tension sur le capacitaire aérien conjuguée à une croissance importante des volumes à destination de l’Outre-mer, les délais d’acheminement sont allongés », constate La Poste, qui rajoute que « le retour de l’aérien contribuera à une amélioration significative dans les semaines qui viennent ». Il ne s’agit plus en effet de protéger Mayotte.

Distribution quotidienne de courrier

Depuis la semaine dernière, La Poste a relancé une distribution quotidienne des colis et des lettres recommandées du lundi au samedi. Les autres types de courriers (lettres vertes, courrier publicitaire, courrier de gestion…) sont distribués 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Le service de Boite postale FLEXIGO est rétabli en bureau de poste.

Pour les clients qui n’ont pas pu être livrés à domicile, les instances sont à retirer pour :

• Communes de Mamoudzou, Koungou : Carre Pro de Kaweni

• Communes du NORD : La Poste de Dzoumogne

• Communes du SUD : Plateforme de distribution du courrier de Chirongui

• Communes du centre : Plateforme de distribution du courrier de Combani

• Communes de la Petite terre : La Poste de Dzaoudzi-Labattoir

Masques ou devoirs à la maison… les envois postaux remis à l’honneur

A la demande de La Préfecture et du Conseil Départemental, des solutions uniques ont permis la distribution de masques à toute la population et aux commerces de proximité.

Dans le cadre du dispositif « Devoir à la maison » La Poste de Mayotte continue d’apporter son soutien au Rectorat en assurant la distribution de devoirs aux élèves en situation de déconnexion numérique.

Au regard des mesures sanitaires et des horaires élargis dans les bureaux de poste (accessible en cliquant ici ou l’application « La Poste – services postaux ») qui restent fermés le samedi, La Poste recommande à ses clients de se conformer au filtrage de sécurité à l’entrée et de venir avec leur stylo. Pour respecter les mesures barrières, garantir la sécurité sanitaire des clients et des collaborateurs, le nombre de personnes présentes en même temps dans l’espace d’accueil du public est limité et le port du masque est obligatoire.

« Les chargés de clientèle sont mobilisés pour accueillir et servir tous les clients », avec de probables rallongements de délai de traitement des services liés à l’application des mesures barrières, avertit La Poste.

Possibilités de retrait d’espèces étendues.

Le retrait d’espèces dans les agences postales communales, sur un compte courant postal ou sur un compte épargne postal, est porté désormais à 500€ par période de 7 jours et par compte, contre 350€ auparavant. Cette évolution est opérationnelle dans toutes les Agences postales communales.

La Banque Postale dans mon bureau de poste

L’accueil des nouveaux clients pour une ouverture de compte bancaire se fera UNIQUEMENT sur rendez-vous. Les modalités de prise de rendez-vous seront progressivement affichées dans chaque bureau de poste.

Si vous êtes déjà client, vous pouvez contacter votre conseiller par la ligne téléphonique dédiée ou en envoyant un message via votre messagerie sécurisée accessible depuis la rubrique « contacts » de votre espace Client Internet ou l’Application mobile.

Toutes les mesures pour respecter les gestes barrières seront mises en place pendant le rendez-vous. Le port du masque est obligatoire et le client doit venir avec son stylo.

Épreuve théorique du code de la route : les 4 centres d‘examen ont rouvert

Dans le respect des règles sanitaires, les centres de Pamandzi, Combani, Bandrelé et Kaweni proposent le passage du code auto et moto.

Le port du masque est obligatoire pour le candidat et l’examinateur, le matériel est désinfecté entre chaque session.

Pour rappel, depuis juin 2017, les candidats et les auto-écoles peuvent passer leur code de la route dans des centres d’examen La Poste.

Depuis le 2 mars 2020, toutes les sessions intègrent désormais l’examen du code moto.