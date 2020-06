Municipales : maintien du second tour à Mayotte, report en Guyane

La Guyane et Mayotte sont l’objet d’un traitement différencié par le gouvernement, pour être deux territoires « où le virus circule de manière active », mentionnent les ministères de l’INtérieur et des outre-mer dans un communiqué.

Le gouvernement a donc saisi « de manière expresse » le conseil scientifique sur les risques associés à la campagne électorale et le second tour du scrutin dans ces deux territoires.

« Au vu des dynamiques épidémiques d’une intensité différente en Guyane et à Mayotte et après consultation des élus des territoires et des responsables de l’Etat dans les deux départements, le Gouvernement a décidé :

– de reporter les élections municipales en Guyane pour toutes les sept communes où un second tour était prévu le 28 juin. La décision sera prise dans le cadre défini par la loi permettant le report des élections municipales en raison de considérations sanitaires.

– de maintenir, à ce stade, les élections municipales à Mayotte, dans des conditions de sécurité sanitaire maximales, notamment pendant la campagne, en y limitant les regroupements de plus de 10 personnes et en y rendant systématique le port du masque « grand public » pour toutes les personnes participant à des réunions de campagne. »