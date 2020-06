L’Astrolabe poursuit ses rotations sur Mayotte et les îles Eparses

A côté de l’aérien, le pont maritime entre La Réunion et Mayotte continue à fonctionner nous indiquent les Forces Armées de la Zone Sud de l’océan Indien (FAZSOI). Le navire polaire a embarqué « divers matériels » en containers le 10 juin pour les acheminer à Mayotte et dans certaines îles Eparses.

Un nouvel équipage à bord pendant 4 semaines qui va « découvrir un terrain de jeu qui ne leur est pas familier. Habitués aux rigueurs de l’hiver austral dans des zones bien moins ensoleillées et beaucoup plus mouvementées que sont les différents archipels du Sud de l’océan Indien, tous vont ainsi découvrir Mayotte et certaines des îles Eparses, dont les eaux leur paraîtront probablement bien plus amicales. »

Le navire va patrouiller dans les zones économiques exclusives (ZEE) françaises: « Ils participeront ainsi à la lutte contre les activités illégales (pêche, trafics). »

En soutien à l’administration des terres australes et antarctiques françaises (TAAF), L’Astrolabe sera également en charge d’assurer la relève sur Tromelin des agents de cette administration. Trois personnels seront ainsi embarqués à La Réunion pour être déposés sur l’île afin de relever leurs prédécesseurs qui rentreront enfin après une période d’isolement de deux mois.