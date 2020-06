Covid-19 : 23 nouveaux cas, stabilisation de la situation selon l’ARS qui appelle à conserver les gestes barrière

Même si la situation se stabilise, l’ARS appelle "à la plus grande prudence". Si la plupart des cas sont bénins à Mayotte, il s'agit de protéger les personnes fragiles car déjà malades ou âgées.

Suivi des cas à Mayotte

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 2.333 (+23)

Patients officiellement guéris (mise à jour le 15 juin) : 2.058 (88%) 5 rentrés à domicile

Hospitalisation de patients Covid-19 au CHM : 39, dont 25 dont dans le service de médecine et 10 dans le service de réanimation

Évacuations sanitaires : 23

Hospitalisation à La Réunion : 17, dont 14 en médecine et 13 en réanimation

Décès (depuis le début de la crise covid) : 29 + 1

La répartition quotidienne du nombre de prélèvements positif et négatif au Covid-19

montre une baisse des taux de positivité (voir graphique ci-contre)

L’ARS rappelle qu’à Mayotte la majorité des personne détectée positives au Covid présente une forme bénigne de la maladie, et que, comme on le sait, les profils de patients susceptibles de développer des formes graves sont porteurs d’autres pathologies, maladies cardio-vasculaires, diabètes, selon les données de Santé Publique France.

L’ARS appelle donc chacune et chacun à garder à l’esprit la circulation active du virus, et à appliquer strictement les recommandations sanitaires et les gestes barrières.

« Plus que jamais, il est primordial de protéger les plus fragiles d’entre nous, y compris à la maison. »

Consulter le bulletin-informations-covid-54-16-06-20