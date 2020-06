POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Commune de Chiconi (976), MADI OUSSENI Mohamadi, 04, rue de l’Hôtel de ville B.P. 01 Coconi, 97670 Chiconi, FRANCE. Tel : +33

269648411. Fax : +33 269623049. E-mail : boina.rifay@villedechiconi.fr.

Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l’entité adjudicatrice :https://www.villedechiconi.fr/

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Travaux d’aménagement du cimetière principal de Chiconi PHASE 01 Tranches 01 et 02

04, rue de l’Hôtel de Ville 97670 CHICONI

Code NUTS : FRY5

cf p06 RC

Travaux : Exécution

Procédure adaptée

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics : Non

Des variantes seront prises en considération : Oui

Le présent avis correspond à un système de qualification constituant une mise en concurrence.

L’avis implique un marché public.

Division en lots : Oui

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

14 août 2020

Durée en mois : 4 (à compter de la date de notification du marché).

Samedi 11 juillet 2020 – 23:30

Samedi 11 juillet 2020 – 23:30

Lundi 15 juin 2020

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

CF RC

CF RC

Cf DCE

Etat : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (83,55%)

Commune : Fonds propre (16.45%)

cf DCE

Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : Non

CF RC

CF RC

CF RC

CF RC

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la

consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Une enchère électronique sera effectuée : Non

CIMETIERE PPAL CHIC 15 JUIN 20

Tribunal Administratif de Mamoudzou Les Hauts du Jardin du Collège (rue de l’internat) 97600 Mamoudzou FRANCE. Tél. +33

026961185.

E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr.

Tribunal Administratif de Mamoudzou Les Hauts du Jardin du Collège (rue de l’internat) 97600 Mamoudzou FRANCE.

Tribunal Administratif de Mamoudzou

MADI OUSSENI Mohamadi 04, rue de l’Hôtel de Ville B.P. 01 Coconi , à l’attention de BOINA Rifay , 97670 CHICONI, FRANCE. Tél. +33269621690.

E-mail : boina.rifay@villedechiconi.fr.

URL : https://www.villedechiconi.fr/.

MADI OUSSENI Mohamadi 04, rue de l’Hôtel de Ville B.P. 01 Coconi , à l’attention de BOINA Rifay , 97670 CHICONI, FRANCE. Tél. +33

269621690. E-mail : boina.rifay@villedechiconi.fr. URL : https://www.villedechiconi.fr/.

LOT N° 1 : CIRCULATIONS INTERNES

Travaux de préparation et terrassements

Structure puis réalisation des revêtements de voirie

Ouvrages en maçonneries et divers

LOT N° 2 : CLÔTURES PÉRIPHÉRIQUES

Réalisation des ouvrages béton et ouvrages annexes

Métallerie

Ouvrages en maçonneries et divers

LOT N° 3 : AMÉNAGEMENT DE LA ZONE OUEST ET LOCAL “TECHNIQUE”

Travaux de préparation et terrassements

Ouvrages en maçonneries et divers

Travaux de second oeuvre

LOT N° 4 : ECLAIRAGE PUBLIC

Travaux de préparation et terrassements

Systèmes de support du mât

Luminaire d’éclairage public

Note de calcul de performance de production d’énergie

15 juin 2020