ORGANISME ACHETEUR :

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976)

Correspondant : Monsieur le Président de la CADEMA, Hôtel de Ville de Mamoudzou, BP 01 – Boulevard Halidi Sélémani, 97600

Mamoudzou, FRANCE.

Tél. +33 269639100. Courriel : catherine.planty@cadema.yt.

Site du profil d’acheteur :

https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Études pré-opérationnelles de la RHI MNARAJOU

Type de marché : Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement

urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses

techniques

Lieu principal d’exécution : Quartier Mnarajou 97660 Dembeni

Classification CPV : 71241000

Durée du marché ou délai d’exécution : 9 mois.

Durée de validité des offres : 4 mois

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur

pondération.

1: Coût de prestation 40%

2: Valeur Technique 60%

Date limite de réception des offres :

Lundi 29 juin 2020 – 08:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Avis de marché BOAMP n° : 20-76231 (envoyé le 15 juin 2020).