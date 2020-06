Les usagers du système de santé veulent être co-acteurs de la gestion de la crise Covid

Antufati Hafidou, UDCSFM Joëlle Rastami, Le Lien, Ambouharia Abdou, Familles Rurales

Maoulana Oili, UDAF, Ali Nizary, UDAF, Zalia Hamada, France Alzheimer, Moncef Mouhoudhoire, Narike M’sada, sont revenus sur plusieurs points de gestion de la crise. Le premier porte sur le communication institutionnelle, notamment, « le télescopage des messages de prévention traduits pour certains en mahorais en utilisant l’alphabet latin alors qu’elles s’adressent surtout à des populations analphabètes et illettrées en français et pour d’autres, écrits avec l’alphabet arabe mais mal transcrits, au point de n’avoir aucun sens, ne facilite pas la compréhension de l’essentiel de ces messages par la population.

Ils proposent par conséquent de développer une communication grand public, claire et adaptée aux populations de Mayotte sur l’épidémie de la dengue et du COVID-19.

Deuxièmement, le déficit en équipements de protection, notamment dans le cas de clusters, les incitent à demander de « doter suffisamment les professionnels d’équipements de protection individuelle (EPI) pour garantir des meilleures conditions de travail en milieu professionnel et accompagner les employeurs dans la reprise d’activité en les aidant à organiser des formations sur l’adoption efficace des gestes barrières et des mesures de distanciation physiques.

Dans la dynamique de déconfinement et rapportant des « interrogations quant à la capacité des autorités sanitaires locales à gérer efficacement cette crise sanitaire », ajouté au « dépistage massif » demandé par le ministre de la Santé, les usagers du système de Santé interrogent : « Serait-il envisageable de mettre les moyens pour organiser au niveau régional un testing à grande échelle ? Dans le cas où cette proposition subirait un accueil favorable, nous proposerions que soient mobilisés à cet effet, les libéraux, infirmier(e)s, pharmaciens pour réussir le pari. »

En clair et en conclusion, ils demandent à être intégrés dans la réflexion menée au sein des cellules de crise, de gestion du déconfinement et de l’après confinement.

