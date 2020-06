Tout le territoire national en vert, sauf Mayotte et la Guyane, annonce Emmanuel Macron

« A partir de demain, tout le territoire, à l’exception de Mayotte et de la Guyane où le virus circule encore activement, passera en zone verte », a annoncé le président de la République lors de son court discours télévisé ce dimanche soir.

Autre annonce, sur le territoire et en outre-mer a encore indiqué le chef de l’Etat, toutes les écoles, les crèches et des collèges seront ouvertes à partir du 22 juin. Pas de mention explicite sur les deux outre-mer colorés en Orange, mais on imagine que la progressivité sera la encore la règle, en laissant de la marge aux initiatives locales, décentralisation vers laquelle le pays devrait s’engager par ailleurs, a-t-il annoncé en fin de discours. Un retour symbolique de 10 jours sur les bancs de l’école, qui initie une nouvelle période.

Dès demain, les déplacements entre pays européens seront possibles, et dès le 1er juillet, avec les pays hors d’Europe, « où l’épidémie sera maitrisée ».

A.P-L.