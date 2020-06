Covid-19 : 14 nouveaux cas, soit 2.282 au total

Suivi des cas à Mayotte

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 2.282

Patients officiellement guéris (mise à jour le 11 juin) : 1.790

Hospitalisation de patients Covid-19 : 46, dont 24 dans le service de médecine et 16 dans le service de réanimation

Décès (depuis le début de la crise covid) : 29 (dont 1 evasan)

Le bilan des évacuations sanitaires en direction du CHU de La Réunion sera effectué en début de semaine prochaine

L’ARS informe qu’une patiente de 57 ans, admise en réanimation il y a près d’un mois, est décédée dans la nuit du 12 au 13 juin, portant à 29 le nombre total de personnes décédées du Covid-19 à Mayotte.

« D’autre part, plusieurs admissions sont enregistrées ces dernières heures en service de médecine ainsi qu’en réanimation. L’ARS appelle chacune et chacun à garder à l’esprit la circulation active du virus à Mayotte, et à appliquer strictement les recommandations sanitaires et les gestes barrières.

Plus que jamais, il est primordial de protéger les plus fragiles d’entre nous, y compris à la maison. »