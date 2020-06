Covid-19 : 28 nouveaux cas, soit 2.268 malades, « restons vigilants », appelle l’ARS

"Restons vigilants et soyons responsables pour lutter contre le virus". L'ARS invite à ancrer les gestes barrière dans notre quotidien.

Suivi des cas à Mayotte

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 2.268

Patients officiellement guéris (mise à jour le 11 juin) : 1.790

Hospitalisation de patients Covid-19 : 39, dont 19 dans le service de médecine et 13 dans le service de réanimation

Décès (depuis le début de la crise covid) : 28 (dont 1 evasan)

Les chiffres des évacuations sanitaires vers La Réunion seront diffusés la semaine prochaine.

« Nous devons tous rester vigilants car le COVID-19 circule toujours activement sur le territoire de Mayotte. Le taux d’hospitalisations en médecine et en réanimation ne diminue pas. L’ARS rappelle la nécessité absolue de maintenir les gestes barrières, ils sont vitaux pour éviter une vague de contamination encore plus importante dans les semaines à venir.

L’ARS le rappelle –encore et encore – il n’existe aucun traitement, ni vaccin contre le coronavirus aujourd’hui. La seule solution pour casser les chaines de transmission et éviter de contaminer ses proches, est d’adopter, au quotidien, les gestes qui sauvent (distanciation physique, lavage des mains et port du masque). Ces réflexes de protection doivent s’inscrire dans la durée parmi les habitudes de vie de chacun des habitants de Mayotte. »

