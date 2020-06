Un nouveau sous-préfet à Mayotte

Changement de secrétaire général à la préfecture de Mayotte. Ce poste de numéro 2 qui assure la gestion interne de la préfecture en personnel et finances, est peu connu du grand public. C’est Edgar Perez qui était à ce poste jusqu’à aujourd’hui, et c’est Claude Vo-Dinh qui va lui succéder.

Ce sous-préfet hors-classe était à ce même poste dans l’Aude où il a même assuré pendant plusieurs mois l’interim du préfet.

Claude Vo-Dinh est né en 1956 à Tamatave (Madagascar) et a commencé sa carrière comme inspecteur du travail, son domaine de prédilection puisqu’il a exercé pendant 20 ans à différentes directions du travail. Il est diplômé de Sciences Po Strasbourg, et de l’Institut des Hautes Études de l’Entreprise (IHEE), et est titulaire d’un master 2 de Droit.

Avant l’Aude, il était sous préfet en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni.

Un nouveau mouvement donc à la préfecture depuis le départ du directeur de cabinet du préfet en pleine crise Covid. C’est le sous-préfet à la cohésion sociale qui assure l’interim.

Edgard Perez est nommé à la préfecture de Paris qu’il doit rejoindre rapidement.