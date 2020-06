Approbation de la déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité

du plan local d’urbanisme (PLU)

Par délibération n°023 en date du 12/03/2020, le Conseil Municipal de la commune de Koungou a approuvé la déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. Cette délibération est affichée en mairie pendant un mois à compter du 13/03/2020.

Le dossier du plan local d’urbanisme, approuvé et mis en compatibilité est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture et à la préfecture.