La Communauté de Communes de Petite Terre propose le service « Rendez-vous Déchèterie ». Il est maintenant possible de planifier facilement les apports en déchèterie publique. « Pendant cette période exceptionnelle de COVID-19, afin de protéger au mieux les usagers et le personnel mobilisés sur le dispositif, une solution digitale interactive de prise de rendez-vous en ligne est ouverte. » La plateforme développée par la startup Française « INFOTRI », est proposée par l’intercommunalité de Petite Terre.

Comment prendre rendez-vous sur la plateforme ?

En arrivant sur le site, commencez directement votre réservation en précisant que vous êtes un particulier, en renseignant votre code postal. Puis laissez-vous guider.

Descriptions des étapes : Indiquez votre code postal, Précisez les déchets apportés, Prenez rendez-vous grâce au calendrier de plages disponibles, Confirmez votre inscription au service, Recevez un mail de confirmation de votre rendez-vous, et une attestation d’inscription.

La plateforme est accessible sur tous supports numériques (smartphone, tablette, ordinateur) et propose également un rappel des bonnes pratiques, règles de comportements : hygiène, sécurité, distanciation physique.

Pour faciliter les apports de déchets sur le site de l’ancienne aérogare de Pamandzi, un réseau de transporteur a été identifié et peut être sollicité par les personnes qui ne disposent pas de moyen de transport pour évacuer leurs déchets. Plus d’informations en nous contactant à environnement@cc-petiteterre.fr

En attendant le bon vouloir du SIDEVAM

Rappel des déchets autorisés sur le site : Encombrants – Ferraille – Déchets verts – Déchets recyclables (emballages, piles, ampoule, huile de vidange)

Prochaine date prochaine d’ouverture du site :

Samedi 27 juin de 8h à 12h – Site de l’ancienne aérogare de Pamandzi

Une déchetterie éphémère donc, en attendant que le président de la communauté de communes parvienne à ses fins. Saïd Omar Oili nous expliquait en effet vouloir implanter une déchetterie pérenne sur Petite Terre, « il faut pour cela que le syndicat des déchets SIDEVAM me signe une délégation », nous expliquait-il il y a quelques jours. Le syndicat intercommunal a en effet compétence sur ces déchetteries, et a surtout un effet bloquant, puisqu’il aurait du les mettre en place depuis plusieurs années, et ne fait rien pour. Sada avait ainsi installé la sienne illégalement.