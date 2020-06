Dispensaire de Kahani : un protocole de fin de conflit signé

Une rencontre s’est tenue ce mercredi à Kahani en grand comité. Des solutions ont été trouvées pour espérer remédier à l’insécurité sur le dispensaire.

« Des échanges constructifs et responsables », rapporte le préfet Jean-François Colombet qui a participé, aux côtés de la directrice et du président du CHM, le conseil départemental, le maire, et les organisations syndicales (FO, CGT, Sud, CFTC, CFDT) du personnel du dispensaire. Une charte d’engagements réciproques a été signée par toutes les parties.

L’Etat s’engage de son côté à mettre en place des patrouilles régulières de gendarmerie aux abords du dispensaire aux heures de service, les agents de sécurité ont obtenu l’autorisation d’être dotés de bombes lacrymogènes, une reconnaissance d’appel est créée quand un agent contactera le 17, le maire de son côté s’engage à mobiliser sa police municipale et à débroussailler le terrain en face du dispensaire, la vidéo protection sera accentuée au sein de l’établissement et une psychologue sera nommée.

L’exercice du droit de retrait par les personnels est désormais levé