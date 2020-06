Décisions importantes au Département, notamment sur les ports de commerce et de plaisance

Au titre de la commission administration générale, infrastructures et transports.

Nous l’avions annoncé : la Chambre de Commerce et d’Industrie a remporté la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des ports de plaisance de Mamoudzou et Dzaoudzi. Une décision qui met fin à une trop longue période d’avenants, et qui va permettre de réaliser enfin les investissements dont ont besoin les deux sites. « Nous avons évalué à 10 millions d’euros les investissements à mener. Nous allons révolutionner le front de mer de Mamoudzou, agrandir et organiser les mouillages, sécuriser l’avitaillement en carburant, installer des sanitaires et des douches, avec un emplacement commercial, dont un shipchandler », nous avait expliqué Zoubair Ben Jacques Alonzo, le directeur de la CCI.

La CCI qui a reçu une subvention de 250.000 euros pour finaliser l’étude sur la desserte aérienne de Mayotte.

Un décret du 1er ministre recadrait la composition du Conseil portuaire à Longoni, il vient d’être entériné par les élus du Département, en tant que déléguant, ainsi que l’introduction d’une commission financière qui rendra un avis sur le contrôle de la DSP et sur les comptes.

Un partenariat entre le Conseil départemental de Mayotte et la Société Ar’Image de 17.000 euros permettra de participer à l’exposition sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris organisée de septembre 2020 à janvier 2021, « mettant en valeur l’exceptionnelle biodiversité mahoraise », et de contribuer à un magazine numérique ultramarin de l’environnement, dans le cadre de 10 pages de publication sur les réalisations et projets des acteurs de l’environnement à Mayotte. L’exposition « Outre-Mer Grandeur Nature » placera Mayotte et le reste de l’outre-mer français au cœur de Paris, avec près de 3 millions de visiteurs attendus.

Au titre de la Commission culture, jeunesse et sports.

L’audio guide multilingue du Musée de Mayotte a reçu 52.000 euros pour la poursuite de ce « Musée virtuel ». Un rapport organise le partenariat entre le conseil départemental et les éditions du Signe pour l’édition d’une bande dessinée présentant de façon ludique l’histoire de Mayotte.

Au titre de la commission aménagement et développement durable.

Le Conseil départemental participera à hauteur de près de 1,5 million d’euros aux projets retenus dans le cadre du 1er comité de programmation 2020 du contrat de convergence et de transformation en date du 27 janvier 2020.

Le portage et le financement des études complémentaires pour la définition du potentiel géothermique en Petite Terre a également fait l’objet d’un rapport.

Au titre de la Commission action sociale, solidarité et santé.

Il s’agissait surtout de valider la convention partenariale entre le conseil départemental et l’Etat dans la mise en place des « Groupes de médiation citoyenne ». Les élus départementaux ont exprimé le souhait d’une extension des territoires d’expérimentation de ce dispositif.

Une subvention a été attribuée à l’association « Apprentis d’Auteuil Mayotte » en cofinancement avec l’Etat pour la réalisation de l’action « Repérer et mobiliser les publics invisibles ». Des actions spécifiques d’information jeunesse à travers le CRIJ de Mayotte ont été financées, ainsi qu’un cofinancement à hauteur de 10% d’un projet d’AKTO destiné à insérer durablement 88 jeunes demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires. A noter la prise en charge financière de l’organisation des formations pour les candidats admis à entrer en formations sociales auprès des Instituts Régionaux du Travail Social, de l’Ile de la Réunion et de Métropole, ou encore prise en charge de la formation aux soins Infirmiers, IFSI Mayotte et l’IRFSS Occitanie Croix-Rouge française.