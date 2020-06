Avec la crise Covid, le monopole d’Air Austral inquiète

L'association d'usagers Autam et la CFDT Mayotte ont écrit respectivement à la ministre des Outre-Mer Annick Girardin et à celle des transports Elisabeth Borne pour réclamer plus de concurrence, et notamment l'arrivée d'Air France à Mayotte. Le plan d'économies d'Air Austral leur fait craindre une hausse des coûts pour les Mahorais.