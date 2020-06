La création d’associations par les jeunes, c’est possible avec la « Junior association »

Beaucoup de jeunes ont une idée, mais ont du mal à la faire valoir. Se regrouper autour d’un projet, ou tout simplement d’une envie d’agir, dans une démarche qui comporte des possibilités équivalentes c’est possible avec la « Junior Association ».

Elle leur permet de participer activement à la vie sociale, d’agir et de s’engager concrètement. Le dispositif favorise l’émergence et la formation de jeunes citoyens actifs mais aussi la prise d’initiative, la responsabilisation et la reconnaissance du pouvoir d’agir des jeunes. Les projets couvrent des thématiques diverses : animation, sport, culture, solidarité, développement durable, solidarité…

Autonomes pour le développement et la gestion de leur projet, les jeunes membres des Juniors Associations bénéficient des informations et conseil de « Relais Départementaux Junior Association » (RD), et peuvent choisir un adulte de confiance désigné « Accompagnateur Local » (AL) pour les guider dans la mise en œuvre de leur projet.

A Mayotte, le dispositif est déployé par 3 acteurs : la DJSCS, qui veillera au bon fonctionnement du dispositif, ainsi que la Ligue de l’Enseignement et le CROS/CRIB, qui agiront en tant que Relais Départementaux.

Le CROS / CRIB interviendra dans les communes de Tsingoni, M’Tsangamouji, Kani-Kéli, Brandrélé, Petite-Terre, Chirongui

La Ligue de l’Enseignement à Bouéni, Ouangani, Dembéni, Bandraboua, Chiconi, Acoua

Et les communes en commun : Mamoudzou / Koungou / M’Tsamboro / Sada

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site des Juniors Associations. Vous pouvez également contacter les Relais départementaux ou la DJSCS.

Le CRIB: Emeline FROGER, 0639250214, EmelineFroger@franceolympique.com, Irma ALI SOILIHI, 0639250214, IrmaAlisoilihi@franceolympique.com

La Ligue de L’Enseignement : Véronique QUENTIN, 0639674291 – 0269701516, deleguegeneral@laligue976.org

La DJSCS : Renaud ARTOUX, 0269618192,renaud.artoux@jscs.gouv.fr