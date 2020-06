Covid-19 : 24 cas supplémentaires, soit 2.175 au total et un nouveau décès d’une personne âgée

L'ARS Mayotte tente toujours de sanctuariser l'approvisionnement en masques et en surblouses pour le personnel de santé.

Suivi des cas à Mayotte

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 2.175

Patients officiellement guéris (mise à jour le 8 juin) : 1.654 (76%)

Hospitalisation de patients Covid-19 : 41, dont 23 dans le service de médecine et 12 dans le service de réanimation

Décès (depuis le début de la crise covid) : 27 (+1 evasan)

Un nouveau décès est à déplorer, portant à 28 (27 à Mayotte, 1 après évacuation vers La Réunion) le nombre total de décès depuis le début de l’épidémie. Il s’agit d’une personne âgée de 87 ans, décédée au CHM.

L’ARS approvisionne Mayotte en surblouses !

« Dans un contexte de forte tension nationale sur les équipements de protection individuels (EPI), l’ARS de Mayotte a créé une cellule logistique. Elle remplit des objectifs essentiels : Approvisionner et livrer 50 000 masques par semaine à tous les professionnels de santé libéraux et officines, équiper les professionnels soignants en produits indispensables (SHA, répulsifs pour les patients), anticiper et gérer les pénuries d’équipements sur tout le territoire.

Alors que Mayotte connaissait une pénurie de surblouses, l’ARS a renforcé son réseau d’approvisionnement au niveau local, en Métropole et à Madagascar, et pu lancer la fabrication de 7 150 surblouses.

Ainsi, 2 500 surblouses lavables ont pu être livrées hier, 8 juin, au CHM. L’avion sanitaire est également mobilisé ce week-end pour acheminer en urgence près de 5 000 surblouses depuis Madagascar, afin que l’ensemble des professionnels de santé libéraux puissent être équipés dès la semaine prochaine.